Знаменитая картина "Богатыри" Васнецова вернулась в Третьяковку

Знаменитую картину Виктора Васнецова "Богатыри" снова можно увидеть в постоянной экспозиции Третьяковки. Полотно было "на гастролях" в Санкт-Петербурге. Покинув Москву впервые за 30 лет.

Эта картина вместе с некоторыми другими работами Васнецова участвовала в большой персональной выставке в Русском музее. Теперь, после возвращения домой и адаптации, шедевры снова готовы поражать публику. В авторских рамах, которые играют огромную роль в восприятии произведения.

"В конце концов, мы всё-таки решили, что работы надо показать так, как есть сейчас, рамы разборные, реставраторы очень удачно выполнили свою работу. Мы очень сомневались, но оказалось, она даже выдержала путешествие в Санкт-Петербург, а теперь вернулась, опять в собранном виде", - рассказала Ольга Атрощенко, главный научный сотрудник Третьяковской галереи.