Йога с козочками вызвала огромный интерес у москвичей

Очередь растёт ежеминутно. В руках - коврики, в глазах - любовь. К йоге. И пушистым козочкам.

"На первое занятие у нас зарегистрировалось более 6 тысяч. По-моему, 6800. Мы в результате добавили еще один день", - рассказала Татьяна Зинкевич, директор по маркетингу компании - организатора йога-практики.

Что касается козочек, то их состав обновился. Трудовой стаж в этом деле короче, чем у прима-балерин. Отходила своё между ковриками - и на ферму, давать молоко.

Во втором сезоне участвуют две дочки козы Алёны, начинавшей год назад этот проект. "Вообще она не страдает звездной болезнью. Нормальная. Мы бы её тоже привезли. Просто у неё уже вымя такое – отвисшее", - рассказала Дуня Сафронова, хозяйка коз.

С подтянутым животом у козлят не складывается. Их стараются накормить все участники. Тут уж не до пресса с кубиками. В качестве благодарности - легкий массаж спины в восемь копыт. И бесконечные селфи.

Про беременность речь зашла не случайно. Оказывается, йога с козлами - не только помогает смягчить послеродовое восстановление. Но и подготовить к зачатию.

"Козочки - это такой антистресс. Контакт с природой, с живым существом. С таким мягким, пушистым. Это, конечно, очень снижает тревожность и позволяет быстрее... зачать", - рассказала Мария Аркадьева, инструктор йоги, врач ЛФК.

После первого сезона родилось немало детей. Ажиотаж налицо. Хотя хозяйка коз честно признаётся: о супер-способностях своих безрогих не задумывалась.

Козлята и хотели бы поднять свой кобчик, но не получается. Наслаждаются вниманием и ждут. Следующую группу любителей йоги.