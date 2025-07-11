Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 372 человек

Количество зарегистрированных случаев отравления питьевой водой в Дагестане достигло 372.

Среди пострадавших – 357 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. 97 человек остаются в больницах. Пациенты постепенно идут на поправку.

Медики продолжают проводить подворовые обходы в селах, где было зафиксировано массовое отравление водой.

"В группе риска по показаниям проводится вакцинация от гепатита А и профилактическое фагирование", - сообщили врачи.

О первых случаях отравления в Магарамкентском районе Дагестана стало известно четыре дня назад. Все отравившиеся пили воду, которая подается в дома по водопроводу из водоисточника "Джепельский". 30 июня и 4 июля там произошли аварии, о которых своевременно не сообщили в управление Роспотребнадзора по Дагестану.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержан директор муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство".