В Кремле ждут "важного заявления" Трампа

В Кремле отреагировали на последние заявления Дональда Трампа. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва ждет анонсированного американским лидером "важного заявления", чтобы "понять, что он имел ввиду".

"Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков также прокомментировал планы США продавать оружие странам НАТО для поставок Украине. По его мнению, это бизнес и от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Говоря о возможном размещении иностранного контингента на Украине, представитель Кремля заявил о разочаровании России тем, что ее сигналы по этому вопросу не берутся во внимание.

Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что выступит с заявлением по поводу России в понедельник, 14 июля. По его словам, он "разочарован в России". На Западе отмечают, что Владимир Путин демонстрирует привычное хладнокровие и не реагирует на истерики Трампа.