Врач прокомментировал диагноз неизлечимо больной Ротару

Сергей Соседов еще несколько лет назад сообщил, что София Ротару страдает от неизлечимого заболевания. У артистки эмфизема легких. Из-за этого ей трудно дышать, а также исполнительнице хита "Хуторянка" нужно жить только в мягком климате.

Болезнь Ротару прокомментировал пульмонолог Вячеслав Овечкин. Он считает, что недуг не дает певице жить полноценной жизнью.

"Когда эмфизема прогрессирует, легкие не способны в полной мере обеспечивать газообмен, что приводит к дыхательной недостаточности. Для Ротару прогноз, скорее всего, благоприятный. Болезнь снижает качество жизни, поэтому запускать не стоит", — отметил врач.

Кроме того, пульмонолог предупредил, что Ротару нужно соблюдать определенные правила, иначе болезнь погубит ее легкие. "В ее случае надо вести здоровый образ жизни, больше бывать на свежем воздухе, избегать мест с плохой экологией, мест курения, самой не курить", — заявил Овечкин.

По словам врача, эмфизема зачастую является признаком других хронических заболеваний. Вероятно, София Михайловна имеет и другие проблемы со здоровьем, которые тщательно скрывает от общественности, передает "Абзац".