Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Сатурн в вашем знаке стал ретроградным – значит, пора переосмыслить недавние события. Лето продолжается, и у вас есть время исправить свои ошибки.

Тельцы

Пора завершить внутренние разборки, которые мешают жить здесь и сейчас. Определите, как вам окончательно и бесповоротно закрыть дверь в прошлое.

Близнецы

Идеи, над которыми вы размышляли весной, вдруг получат новую жизнь. Лето для вас - не только отдых, но и шанс добиться профессиональных успехов.

Раки

Это хороший день, чтобы пересмотреть отношение к кому-то. Встреча или совместный проект с друзьями напомнят, как классно иметь единомышленников.

Львы

Вернуться к учебе летом? Почему бы и нет. День идеально подойдет для погружения в незаконченные курсы, недочитанные книги, старые планы.

Девы

Финансовые дела, особенно общие (с партнером, семьей, государством) выйдут на первый план. Подходящий момент, чтобы пересчитать, проверить, уточнить.

Весы

Возвращение старых знакомых, партнеров или тем не исключено. Это может быть теплый диалог, восстановление общения или второй шанс для отношений.

Скорпионы

Вернитесь к тем привычкам, которые когда-то вам помогали: пейте много воды, делайте зарядку, вдоволь спите. Ваш организм скажет спасибо.

Стрельцы

Вы вдруг поймете, что соскучились по себе прежним: безбашенным, смелым, веселым. Самое время достать яркую одежду и позвонить старым друзьям.

Козероги

Ремонт, благоустройство, расхламление дома - то, что вы начинали и не закончили, снова потребуют внимания. Но на этот раз все пойдет гораздо легче!

Водолеи

Дорога, на которую вы однажды не решились, снова будет манить. Поездка, разговор, заявка, которую вы так и не подали - вернитесь к ним, не стесняйтесь.

Рыбы

Вашу работу наконец-то оплатят, а взятые в долг деньги вернут. А вы пока освежите свои старые идеи для заработка – на этот раз они могут выстрелить.