На Украине призвали отменить Верку Сердючку: "Не у всех есть мозги"

Выступающий в образе Верки Сердючки певец Андрей Данилко навлек на себя гнев киевского режима. Артист, поддерживающий президента Украины Владимира Зеленского, на одном из концертов заговорил по-русски. После этого на Сердючку обрушился шквал критики.

Продюсер Игорь Кондратюк в эфире YouTube-канала "Слей шоу" призвал и вовсе отменить Андрея Данилко. По мнению музыкального деятеля, певец намеренно устроил провокацию, за что должен понести наказание.

"Не у всех есть мозги. Что делать? Ничего не делать. Умножить на ноль Верку Сердючку и ее русскоязычный репертуар. У Данилко — нет мозгов", — заявил продюсер.

По словам Кондратюка, артист мог бы легко перевести на украинский песню "Дольче Габбана", которую поет на русском, мол, для этого достаточно поменять в двух местах окончания слов. Но певец не собирается этого делать, и продолжает исполнять русскоязычный вариант. Продюсер считает, что Данилко "приравнял себя к нацменьшинству".

Напомним, в конце июня Верка Сердючка на концерте в Одессе в очередной раз спела на русском, а потом иронично прокомментировала жалобу уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя. Данилко пошутил, что из-за него в стране забыли про конфликт между Ираном и Израилем.