Песков раскрыл секрет работы в Кремле в жару

Работа в Кремле продолжается в обычном режиме, несмотря на сильную жару в Москве. Об этом рассказал в пятницу, 11 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о том, изменился ли каким-либо образом порядок работы в администрации президента в условиях жаркой погоды, Песков отметил, что сотрудники Кремля работают, как обычно.

При этом "те, кто любит горячую погоду, жаркую — те выходят на улицы", а нелюбители жары спасаются от зноя в закрытых помещениях, цитирует пресс-секретаря главы государства РБК.

В Москве пролонгировали действие предпоследнего, "оранжевого", уровня погодной опасности из-за аномальной жары. Температура воздуха превышает норму на семь-девять градусов. В столице предупреждение будет действовать до 15 июля, следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России.

На этом фоне Роспотребнадзор предложил сократить рабочий день из-за жары в зависимости от температуры воздуха в рабочих помещениях, если в них нет кондиционера. Например, при температуре 29 градусов нужно отпускать работников домой на два часа раньше.