В правительстве заговорили о полном запрете экспорта бензина

Российское правительство может при необходимости ввести полный запрет экспорта бензина, в том числе для производителей. Об этом предупредил в пятницу, 11 июля, вице-премьер Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс.

Как уточнил политик, "если посчитаем это целесообразным и того потребует ситуация, то мы введем и запрет на экспорт", причем он напомнил, что в периоды повышенного спроса на топливо уже вводили такой запрет не только для непроизводителей, но и для производителей.

В федеральном правительстве намерены "смотреть в течение ближайших дней, как ситуация будет на бирже складываться", а затем, исходя из этого, принять решение относительно экспорта бензина, цитирует Новака ТАСС.

В мае Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба России подчеркивали, что цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Ведомства продолжают мониторинг ситуации в стране.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что наша страна больше не бензоколонка для Европы — экономика России претерпевает позитивные структурные изменения, поэтому "теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить".