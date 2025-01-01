Россия решила закрыть генконсульство Польши в Калининграде

Временного поверенного в делах Польши в России вызвали на Смоленскую площадь — российское Министерство иностранных дел официально уведомило о решении закрыть польское генконсульство в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства в пятницу, 11 июля.

Как уточняется на официальном сайте МИД, таким способом российская сторона отвечает на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове. Тот шаг в Москве сочли необоснованным и враждебным.

Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий, подчеркивает МИД.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что сейчас нет "никаких признаков того, что здесь (в Варшаве) возьмутся за ум и будут смотреть на перспективу, не заботиться только о сиюминутных политических интересах".

После того, как в Польше избрали нового президента, Кремль оценил вероятность улучшения отношений с этим государством. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что предпосылок к этому не видно — сложно ожидать прихода в Польше к власти человека, который "имел бы более широкое политическое видение".