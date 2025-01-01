Возможность договориться о прекращении огня на Украине задолго до конца 2025 года существует. Такое мнение высказал в пятницу, 11 июля, руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов* (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

В интервью Bloomberg глава украинской военной разведки утвердительно ответил на вопрос о том, реально ли добиться прекращения огня в 2025 году. Он также заявил, что сделать это несложно.

Условием прекращения боев на Украине Буданов* назвал участие в диалоге как минимум трех сторон — не только России и Украины, но и Соединенных Штатов. Тогда, по словам политика, "мы придем к этому".

Ранее президент Чехии Петр Павел признал, что воевать с Россией до бесконечности невозможно — это "приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик".

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль призвал Запад быть честнее с собой, ведь "с самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров". Он также подчеркивал, что полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать изначально не приходилось.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов