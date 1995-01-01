В Брянской области задержали двух местных жителей, готовивших теракты. Главное

Оперативники ФСБ быстро и внезапно задерживают сначала одно подозреваемого, а затем и его подельника. Оба пособника киевских националистов - один из них 1993-го другой 1995-го - собирали данные о российских военных объектах в Брянской области, снимали маршруты патрулей, выполняли задания в интересах украинских спецслужб. Связь через мессенджеры, передача оружия и взрывчатки через дроны.

По местам сбросов они забирали оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Из компонентов собирали и тестировали самодельные бомбы и ударные дроны. Все это - для подготовки к совершению терактов на территории России.

У одного из задержанных нашли целый подпольный арсенал. Впрочем, именно создавать схроны оружия и взрывчатки для террористов он и должен был по заданиям куратора.

Задержанные сейчас в СИЗО. По статьям о государственной измене и незаконном обороте взрывчатки им грозит вплоть до пожизненного заключения. В связи с этим в ФСБ напоминают - украинские спецслужбы активно вербуют россиян через интернет, поэтому советуют никак не общаться в мессенджерах с незнакомыми абонентами. А на той стороне линии будут делать все, чтобы склонить на свою сторону: запугивать и давить. Наши силовики никогда не обращаются к гражданам с просьбами участвовать в операциях по задержанию террористов и мошенников или проверить безопасность тех или иных объектов. Цена доверчивости - свобода. А иногда - жизнь.