Врачи клиники Вишневского спасли бойца СВО с тяжелейшим ранением

Врачи военного клинического госпиталя имени Вишневского Минобороны России провели уникальную операцию. Хирурги спасли 26-летнего бойца СВО, который был доставлен с тяжелейшим ранением.

В грудную клетку ему попал крупный осколок от разорвавшегося "Хаймерса" и застрял в сердце. Бойца стабилизировали в полевом госпитале и вертолетом доставили в клинику, медики приняли решение оперировать с открытым бьющимся сердцем - вариант, когда используют искусственное кровообращение, стал бы осложнением для пациента.

Эта операция длилась около часа. Чтобы не допустить серьезной кровопотери, осколок располагался рядом с крупными артериями, врачи контролировали весь процесс извлечения с помощью ангиографа. Операция прошла успешно.

"Осколок прошел сквозь грудную клетку, раздробил два ребра и пробил ткани перикарда, прошел между легочной артерией и аортой, разрушил правую легочную артерию и влетел туда. По ходу он повредил еще и часть правого легкого. Поэтому мы определили точное расположение, но было непросто доставать. В течение, думаю, двух-трех месяцев пациент сможет вернуться обратно в строй", - рассказал Александр Лищук, руководитель Центра кардиохирургии Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского Минобороны России.

Спустя три часа боец уже пришел в себя. Врачи клиники Вишневского провели успешно 15 подобных операций. Все военнослужащие после реабилитации снова вернулись на передовую.