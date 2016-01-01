Польша вспоминает одну из самых трагических страниц своей истории

Прошло больше 80 лет, но Казимира Сивон помнит все так, словно это было вчера. Она родилась в городе Калуше. Ныне это Ивано-Франковская область Украины, а в 1943 - м - часть Восточной Галиции, где украинские националисты наряду с Волынью устроили кровавую резню. Пани Сивон рассказывает: приходили, как правило, ночью, врывались в дома и убивали всех - женщин, детей, стариков.

"Исходили идеологи украинского национализма из того, что должна быть создана моноэтничная гомогенная Украина, где не будет места ни полякам, ни русским, ни евреям, ни чехам. Были в значительной степени уничтожены армянские жители этих территорий, которых тоже считали неподходящими для вот этой будущей националистической Украины, о которой мечтали бандеровцы и другие представители радикального украинского национализма", - объясняет Дмитрий Буневич, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований.

Начало Волынской резни историки датируют февралем 1943 года. Именно в этот день в селе Паросля Перша бандеровцы убили 179 человек. А так боец польской самообороны описывает события 8 февраля 1943-го в местечке Бутейки - в маленьком селе были убиты шесть человек, включая двухлетнего ребенка и беременную женщину: "Всем жертвам накрепко связали колючей проволокой руки сзади и ноги, принесли в дом огромный пень для колки дров и на нем всем по очереди отрубили головы. В залитый кровью пень была воткнута записка на украинском языке: "Такой будет смерть всех ляхов".

От этих кадров холодеет кровь. Людей заживо распиливали пилами, сжигали. Насиловали женщин. В одном из сел из колючей проволоки и детских тел сделали венок на дереве. Спустя годы этот страшный эпизод лег в основу памятника, который установлен на военном кладбище в польском городе Перемышль. Пик кровавых событий пришелся на 11 июля 1943-го, когда боевики ОУН-УПА, в России эта организация признана террористической и запрещена, ворвались сразу в 100 населенных пунктов, где проживали в основном этнические поляки. Только за сутки были зверски убиты и замучены более 10 тысяч человек.

На этой неделе ФСБ опубликовало архивный документ - протокол допроса непосредственного участника Волынской резни, члена ОУН-УПА Ивана Васюка. Он был задержан в ходе освобождения Ровенской области, когда сотрудники контрразведки СМЕРШ активно выявляли нацистских преступников и их пособников. Васюк показал, что члены отряда "Ворона" в июле 1943 - январе 1944 годов зверски убили около 1500 мирных жителей.

Тысячи подобных свидетельств помнят и хранят архивы. Историки до сих пор спорят о числе жертв Волынской резни. Называются цифры от 60 до 200 тысяч человек.

"Представьте себе ситуацию. 1943 год-1944 год. Идет война, и в тылах немецкой армии, а потом советской армии бандеровцы осуществляют террор мирного польского населения. Сейчас подсчитать, где и сколько они убили, невозможно. Киевский режим не только сейчас при Зеленском, но и при всех предыдущих президентах наотрез отказывается от проведения широкомасштабных поисковых работ по эксгумации тел погибших. Примерно известно, где совершались акции, где совершались казни", - говорит Игорь Шишкин, историк, политолог.

Помнит и польское общество. Но политики долгие годы молчали. Очень уж сложно укладывалась тема Волынской резни во взаимоотношения сначала Польши и СССР, а теперь Варшавы и Киева. И даже в последнее десятилетие, когда Польша стала одним из главных спонсоров Украины, процесс сближения позиций идет крайне трудно. По сути, в нынешней Украине признание тех событий геноцидом невозможно в принципе.

"В основу незалежной Украины положена идея "русского, москальского ига". Идея национально-освободительной борьбы украинского народа против страшных и ужасных москалей. Это с 1991 года альфа и омега украинской государственности. А где взять реальных борцов национально-освободительной этой борьбы? Кроме петлюровцев и бандеровцев никого нет. Соответственно, либо вы заявляете, что у вас не было никаких героев этой борьбы, что никакой борьбы не велось, либо вы провозглашаете кровавых палачей своими кумирами", - продолжает Шишкин.

Степан Бандера и Роман Шухевич теперь на Украине - национальные герои. А их последователи проводят факельные шествия и терроризируют тех, кто против их идей нацизма и человеконенавистничества. Для поляков это неприемлемо, но политика диктует свои условия, вот и действуют власти в Варшаве по принципу "шаг вперед, два шага назад". Польская сторона сама лишь в 2016 году признала события на Волыни и в Галиции геноцидом. Девять лет спустя - 1 июля 2025-го - президент Анджей Дуда подписал закон об объявлении 11 июля национального дня памяти поляков – жертв геноцида. В Киеве ожидаемо ответили: "Министерство иностранных дел Украины расценивает решение сейма Республики Польша как идущее вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей... Призываем польскую сторону воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях и подорвать достижения, полученные конструктивным диалогом и сотрудничеством между Украиной и Польшей".

Достижениями в отношениях и добрососедством в Киеве, видимо, считают миллионы беженцев, которые хлынули в Польшу, получают там пособия и ведут себя по-хамски. А еще выходят на митинги в красно-черных вышиванках - цветах украинских националистов, которые убивали на Волыни. Все чаще в польских городах вспыхивают перепалки и и потасовки между местным населением и выходцами с Украины.

Польские власти всеми силами стараются смягчить ситуацию. Подписав закон о дне памяти, президент Дуда уже 10 июля заявил, что Варшава не будет требовать, чтобы международное сообщество признало Волынскую резню геноцидом и попросил Украину не беспокоиться. Еще бы, ведь совсем недавно в Киеве обнимался с главарем киевского режима, несмотря на закон, принятый в Польше еще в 2018 году.

"Закон призван карать, причем в уголовном плане, за любое оправдание и прославление действий бандеровцев и УПА. За эти слова полагается минимум три года тюрьмы. Причем этот закон распространяется не только на граждан Польши. То есть те же представители киевского режима, как только они пересекают границу Польши, должны быть немедленно в соответствии с этим законом арестованы, препровождены в суд, а далее в тюрьму - как минимум на три года. Хоть одного деятеля киевского режима отправили в тюрьму?", - задается вопросом Шишкин.

Тот же Зеленский в Польше бывал неоднократно. Каждый раз требовал денег и поставок оружия. Но признавать Волынскую резню отказался. И, удивительное дело, польский президент его оправдывает. В четверг заявил, что Зеленский об этой трагедии узнал от него, а до этого даже не слышал - в школе не преподавали.

"Да, в Польше помнят и чтят память жертв геноцида. Но польское руководство хорошо понимает, что никаких других врагов России на территории Украины, кроме тех, кто славит палачей польского народа, сейчас нет. И они будут делать ставку на них. Да, они будут им напоминать, они будут им выкручивать руки для того, чтобы добиваться от них каких-либо действий в адрес Польши необходимых. Но не более того. На разрыв они не пойдут", - считает политолог.

И потомки бандеровцев этим пользуются сполна. Они-то хорошо усвоили уроки истории - в нужном им ключе. И теперь, стремясь скрыть правду, плодят мифы об инициировании Волынской резни третьими странами, о незначительном количестве жертв и им подобные.

"Основной миф связан с тем, что отрицается факт геноцида. Говорится о том, что была Вторая мировая война, были какие-то столкновения межэтнические, все в чем-то виноваты, все друг друга убивали, вредили и т.д., но никакого геноцида не было. Но мы прекрасно понимаем, что геноцид - это не просто массовые убийства. Это политика, которая имеет последовательность, замысел, подготовку к этому замыслу и реализацию этого замысла", - уточняет Буневич.

И снова документы из архивов. Осенью 1942 года ОУН провела так называемую первую военную конференцию. На ней, среди прочего, было решено, каким образом будет радикально решаться проблема национальных меньшинств на территориях, которые бандеровцы считали своими: "С началом военных действий за "самостийность" ликвидировать за всякую цену вопрос национальных меньшинств... Поляков всех выселить, дав им возможность взять с собой, что они хотят, так как их также будут защищать Англия и Америка. Тех же, которые не захотят выезжать, - уничтожать".

Год назад возле села Домостава, спустя шесть лет после создания, все таки установили памятник жертвам Волынской резни. В основании композиции - объятая пламенем польская семья, головы детей на кольях и в проеме огромного креста - тело ребенка, насаженное на трезубец. Президент Польши Дуда назвал монумент "бегом с вилами", видимо, намекая, что принять монумент отказались несколько польских городов.

6 августа присягу примет избранный президент Польши Кароль Навроцкий - националист крайне правых взглядов, в недавнем прошлом - директор Института национальной памяти. Именно с ним жители страны связывают надежды добиться исторической справедливости.