Сейсмологи прогнозируют катастрофические землетрясения. Кому грозит опасность?

Пусть никого не обманывает название индонезийского вулкана Левотоби Лаки-Лаки. В переводе с местного языка это отнюдь не "счастливчик", а "мужчина". Вот и характер под стать. В воздухе - многокилометровый столб пепла. А на острове Флорес объявлена наивысшая угроза. И ладно бы только там...

Этот взрыв, уверяют японские ученые, - лишь прелюдия. Теперь вулкан Симмоэ в префектуре Кагосима копит силы – аккумулирует магму для действительно мощного извержения. Таких в прямом смысле слова горячих точек на планете сейчас несколько. Землю лихорадит - причем буквально. Ведь вулканы – лишь обратная сторона активности сейсмической. Извергаться, трясти и затапливать действительно стало больше.

От относительно спокойного начала прошлого века - к взрывоопасным двадцатым годам века нынешнего. Землетрясение и цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии - тогда погибли 300 тысяч человек - даже сдвинуло ось земли на 30 сантиметров. А сутки стали длиннее почти на 3 секунды.

Сами виноваты - вывод, на неделе озвученный учеными из штата Висконсин. Которые установили прямую связь сейсмической и вулканической активности с глобальным потеплением: "Около 13 тысяч лет назад многие извержения в Чили подавливал толстый слой льда. А после процесса таяния вулкан просыпался чаще, выбросы происходили мощнее. Сегодняшняя деградация ледников повторит сценарий прошлого".

А еще литосферные плиты, по той же, кстати, причине, якобы придут в движение. Так, что жителям северных широт Канады, Исландии и России следует приготовиться. Впрочем, специалисты все же призывают смотреть скорее в сторону вулканических поясов Атлантического океана и его морей.

В вулкане Сольфатара рядом с современным Неаполем находился вход в мифологические чертоги Плутона – древнеримского бога подземного мира. Вулкан, кстати, здесь, не один, их 24. Это - так называемые Флегрейские поля. И похоже кальдера вот-вот воспрянет ото сна. Называют даже конкретный срок – до конца августа. Ведь в течение полугода здесь зафиксировано 4 тысячи подземных толчков.

В 1600 году до нашей эры извержение вулкана Санторини погубило минойскую цивилизацию на Крите. А история с расступившимися перед Моисеем водами Красного моя - всего-лишь описание отлива во время цунами. Как изменится карта мира на этот раз - остается лишь предполагать. Под воду точно уйдут густонаселенная прибрежная часть Италии, острова Греции и Крит. А некоторые озера, например, Фузаро и Аверно, напротив, обмелеют. Под угрозой и часть Турции. В Средиземном море эксперты прогнозируют 30-метровое цунами и как следствие - полную блокаду Суэцкого канала.

"Именно цунами являются причиной большого количества смертей среди населений прибрежных территорий. Также возможное последствие от мега-землетрясений - это горные обвалы, оползни, разрывы, проседание грунтов. Землетрясения имеют еще социально-экономические последствия. Так как это влечет за собой уменьшение доли ВВП, уничтожение у страны определенных отраслей, как, например, туризм, рыболовство, транспорт, переселение населения из разрушенных территорий в другие территории. И восстановление, экономическое восстановление территорий - на это уходят годы или даже десятилетия", - отметил Алексей Морозов, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН.

И это в условиях так называемой "вулканической зимы". Ведь легкий пепел поднимется в высокие слои атмосферы, заслоняя небесное светило и отражая солнечную радиацию. Без умеренного количества которой жизнь на Земле невозможна. Температура на экваторе при таком развитии событий будет около нуля. В средней полосе – минус 50. Растения погибнут, а вместе с ними все, кто дышит кислородом. Эффект сопоставим с "ядерной зимой".

Если к мысли, что извержение Йеллоустона или активность разлома Сан-Андреас когда-то сможет уполовинить территорию США, благодаря голливудскому кино все привыкли, то, казалось бы, спящий вулкан Рейнир в округе Вашингтон преподнес неприятный сюрприз. Специалисты зафиксировали там целый рой землетрясений. Так сейсмологи называют постоянные толчки – предвестники чего-то действительно серьезного. Не зря ведь вулкан дремал полтора века. Теперь соседний Сиэтл в одночасье может превратиться в руины. И это без учета знаменитой Йеллоустонской кальдеры - пожалуй, самого знаменитого супервулкана.

По западному побережью Штатов проходит гигантский разлом. Тянется он на 970 километров от юга Канады до севера Калифорнии. "Выяснилось, что разлом разделяется на четыре сегмента, а не представляет собой сплошную полосу, как большинство линий разломов. Это открытие может оказаться еще более катастрофичным, поскольку тектонические плиты могут скользить друг под другом, создавая большее давление и более сильные землетрясения. Исследователи пришли к выводу, что зона субдукции Каскадия потенциально способна спровоцировать землетрясение магнитудой более девяти баллов", - пишут СМИ.

Но что одним - научная страшилка, другим – пугающая реальность. Кто уж точно всегда на чеку, так это жители страны восходящего Солнца.

"Наибольшее опасение вызывает подводный разлом под названием Нанкайский желоб. Он расположен у юго-западного побережья страны. По оценкам правительственной комиссии, вероятность того, что возле разлома случится мощное землетрясение силой от 8 до 9 баллов в последующие 30 лет, составляет от 75% до 82%", - сообщают СМИ.

Сойдутся Евразийская и Филиппинская литосферные плиты. Под угрозой Азиатско-Тихоокеанский регион – Таиланд, Вьетнам, Малайзия. Афтершоки дойдут до Южной Кореи, КНДР, Китая. Зацепят и наш Дальний Восток.

"В России тоже есть сейсмоактивные регионы. Прежде всего это Камчатка и Курильские острова. Это как раз часть тихоокеанского сейсмоактивного пояса. По количеству и силе землетрясений это - самый сейсмоактивный регион нашей страны. Также сейсмоактивным регионом является Алтай-Саянская область, можно вспомнить землетрясение около Тувы с магнитудой 6,7. Байкальская рифтовая зона является сейсмоактивной и, конечно, Кавказ", - объяснил Морозов.

Но сильных землетрясений там вроде как не предвидится – нет крупных литосферных плит. Да и вообще с прогнозированием в сейсмологии, оказывается, все не так просто. Однако, именно на этот год выпадает множество предсказаний о мощных землетрясениях. От Ванги и Нострадамуса до японской художницы Рё Тацуки. В одном из комиксов она якобы сумела предвидеть катастрофу на АЭС "Фукусима" в марте 2011 года. И вот теперь даже скептики уверены – человечество действительно ждут серьезные испытания. Вопрос лишь в том - когда. И как мы на все это отреагируем. Изменится ведь не только ландшафт, но и политическая карта, а главное - мироустройство. Под воду уйдут целые страны. Впрочем, велик шанс, что мы наконец-то увидим легендарные Лемурию и Атлантиду.