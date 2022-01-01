Екатерина Великая: о главных свершениях легендарной императрицы

Массовый зритель знает о Екатерине Великой из фильмов, где часто даже не пахнет исторической правдой. Драматургам - особенно западным - куда интереснее заглянуть императрице в постель. Бульварный образ русской императрицы создавался давно и настойчиво. Сняты десятки фильмов по всему миру и западный обыватель, да и часто российский, первое, что вспомнит о Екатерине, так это о ее фаворитах. Да, пожалуй, каждый из нас хоть раз да язвил на тему богатой личной жизни и дворцовых интриг государыни. Но Великой ее назвали не за это. Екатерина Вторая правила Российской Империей 34 года. Немка по крови, она искренне полюбила Россию, сама называла себя русской. И продолжала дело Петра Великого, которому поставила самый известный памятник в мире. Тот самый, что на Сенатской площади в Петербурге.

Екатерина, без всякого сомнения, считала себя наследницей дел Петра. В ее понимании это значило продолжать создание империи с сильной центральной властью, развитой экономикой и активной внешней политикой, позволяющей доминировать на международной арене.

"Ее вклад в развитие российского государства значителен. Заключается он прежде всего в дальнейшем расширении территории, решением давней исторической задачи. Которую, кстати, не смог реализовать Петр. Это достижение выхода в Черное море в результате двух русско-турецких войн. Россия получила полностью все северное Причерноморье и крымский полуостров", - объяснил Виталий Захаров, заведующий кафедрой МГТУ имени Баумана и профессор кафедры истории России Института истории и политики МПГУ.

Вот фрагмент российской карты середины 18 века. Границы империи проходят далеко от побережья. Ближайший российский морской порт - на Балтике. А в Крыму и в Причерноморье хозяйничает "крымская орда", подконтрольная Османской империи. Крымское ханство на тот момент - государство с набеговой экономикой, живущее за счет постоянно грабежа соседей и работорговли. Бывший фаворит Екатерины Григорий Потемкин убедит императрицу - и она отдаст приказ армиям ликвидировать угрозу с юга. Две войны с турками закончатся полной победой России. Крым назовут главной жемчужиной в короне империи.

А это Одесса, кадры 2022 года. Украинские националисты добились своего и снесли памятник Екатерине Второй. А поставили его туда в 1900 году - потому что именно императрица, опираясь на своих сподвижников, основала этот русский город, который еще называют южными воротами России.

"Одесса, Николаев, Херсон, Мариуполь, Мелитополь - все эти города основаны Россией. Столицей Новороссии всегда был Екатеринослав. То есть нынешний Днепропетровск. Земли, входящие в Новороссию, не имеют никакого отношения к Украине. Это земли именно Новой России. Это название не случайно было введено в оборот Екатериной Второй, поскольку подчеркивалось, что это вновь обретенные земли. Которые, конечно, имели отношение к истории нашей страны, но на которых вновь формируются новые российские территории. И здесь очень важным моментом является состав населения. Ядром населения Новороссия и Донбасса являются выходцы из центральной России", - рассказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Ассоциации политической науки.

В Новороссию ехали активные предприимчивые люди, в том числе и колонисты из Европы. Дикое поле быстро превратились в плодородные нивы. Наша страна начала добычу каменного угля на территории нынешнего Донбасса еще в 1795 году, в районе современного города Лисичанска. И уже Новороссия помогла России. Без донецкого угля и луганских пушек русское господство на Черном море было бы невозможно. Императрица строила империю, у которой два сильных союзника - армия и флот. Екатерина благодаря окружившим ее генералам не проиграла ни одной войны. Но что особенно важно – все эти конфликты были навязаны нам Западом. Например, за спиной той же Османской империи всегда стояли французские и британские советники.

"Антироссийские действия со стороны тех или иных западных стран, попытки провоцирования конфликта, использование других стран, в данном случае Османской империи для борьбы с Россией - они имели место в нашей истории достаточно часто. И в этом смысле Россия, конечно, воевала не только с Османской империей, но и с ее союзниками", - продолжает Шаповалов.

Урок предельно ясный: когда Запад не может победить Россию сам, он ищет тех, кто сделает это за него. Но Екатерина только поначалу казалась противникам нашей страны слабым правителем. А потом все поняли, что она не церемонится, защищая национальные интересы. Императрица действовала жестко, расчетливо и без сантиментов, когда речь шла о целостности империи. В той же Малороссии, откуда вышли современные украинцы, Екатерина упразднила все вольности. Русские войска разгромили Запорожскую Сечь. Так что ничего удивительного, что в фильме "Ночь перед Рождеством", снятом по повести Гоголя, казаки как шелковые ведут себя в императорском дворце.

Перечить они не могли себе позволить. Для Екатерины существовало только одно мерило - лояльность империи. И те, кто эту лояльность ставил под сомнение, быстро узнавали - у русского трона есть хозяйка.

Мудрая императрица сделала Малороссию частью большой русской экономики. Она щедро вознаграждала и нещадно могла покарать. Екатерина помнила, как столетиями Польша унижала русских: насаждала католичество, угнетала православных, пыталась посадить в Москве своих королей. И когда в 18 веке Речь Посполитая ослабла, императрица не просто воспользовалась моментом. Она сделал все, чтобы стереть польское государство с карты Европы. Согласившись на раздел Речи Посполитой, Екатерина вернула западные русские земли. Была даже отчеканена памятная медаль, на которой изображен профиль императрицы, а на обороте надпись - "Отторгнутое возвратила". В состав Российской Империи вернулись территории, где сейчас частично расположены Украина, Белоруссия и Литва. Большинство населения там исповедовало православие и говорило по-русски.

Внутри страны Екатерина проводила реформы. При ней открылись первые женские училища. Основаны Эрмитаж и Публичная библиотека. Была проведена губернская реформа после восстания Пугачева. Например, города стали особыми административными единицами, управляемыми городничими. Результат екатерининской градостроительной реформы - красота. Были разработаны единые стандарты застройки уездных и губернских городов.

Екатерина играла вдолгую, как настоящая императрица. И ее достижения до сих пор прямо влияют на нашу страну. Возможно, она оказалась в нужное время в нужном месте. Но смогла максимально этим воспользоваться. Женщина, не имеющая законных прав на русский трон, говорящая с акцентом немка правила Россией более трех десятилетий. И заслуженно вошла в историю как Екатерина Великая.