Минтруд объяснил, почему не все вернувшиеся с СВО трудоустроены

Более 48 тысяч участников специальной военной операции, вернувшихся к гражданской жизни, обеспечены работой. Об этом рассказала в пятницу, 11 июля, первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Представитель Минтруда напомнила, что мобилизованными россиянами сохранены рабочие места, поэтому у них есть возможность и право вернуться на прежнюю работу. Однако в ведомстве понимают, что "не все, конечно, имели рабочее место до заключения, например, контракта".

Кроме того, из числа вернувшихся со спецоперации россиян не все готовы приступить к работе, отметила Баталина. Она рассказала, что "кто-то проходит реабилитацию, восстанавливает свое здоровье, проходит социальную адаптацию" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее российский лидер Владимир Путин распорядился помочь участникам СВО при поступлении на государственную службу. В числе поручений — обеспечение обучения, профессиональной подготовки и повышения квалификации участников специальной военной операции, которые хотят поступить на государственную гражданскую службу.

Генпрокуратура России совместно с государственным фондом "Защитники Отечества" устраняет сбои в организации лечения, реабилитации и трудоустройства участников специальной военной операции. Генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал, как его ведомство помогает соблюдать права россиян, вернувшихся с СВО.