Россия располагает полноценной армейской моделью "до кончиков ногтей" и вкладывает в свои Вооруженные силы столько, сколько Европе трудно даже представить. С таким заявлением выступил в пятницу, 11 июля, глава Генерального штаба ВС Франции Тьерри Буркхард.

Французский военный назвал Россию мощной военной и ядерной державой, признав, что не может даже предположить, чего могло бы не хватить российской армии — в ее распоряжении имеются все необходимые технологии и вооружения.

Французы должны отдавать себе отчет в "стратегической среде" и грозящих им угрозах, однако запугивать их "войной с Россией" не следует, заявил Буркхард. Вместе с тем он утверждает, будто Россия рассматривает Францию как свою главную угрозу в Евросоюзе, а если конфликт на Украине завершится победой российской армии, "Европе нужно будет забеспокоиться", сообщает РИА Новости.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что российская армия существенно превосходит в силе украинскую. Он заявил, что Россия "сосредотачивает свои основные усилия, создала наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах".

До того главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи отмечал, что армия России наращивает численность своих войск и восполняет потери быстрее, чем предполагали западные аналитики, а боевую технику и боеприпасы она заменяет "беспрецедентными темпами".