Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Белоусов заслушал доклады о ходе выполнения задач. Кроме того, командующий группировкой доложил министру об апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных "Калашниковым". Министр поставил задачу проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения в штурмовые подразделения всех группировок.

Также Белоусов поручил разработать методички для всех группировок по применению ИИ в управлении БПЛА.

Глава военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки "Днепр", поблагодарил за службу.