Минобрнауки назвало срок перехода вузов на новую модель обучения

Массовый запуск новой системы высшего образования произойдет в России в 2027-2028 учебном году, а ведущие высшие учебные заведения начнут переход уже в 2026-2027 учебном году. Об этом в пятницу, 11 июля, рассказали в пресс-службе Министерства высшего образования и науки.

Ведомство заверило, что в ходе этого процесса студенты не почувствуют резких изменений, а качество обучения в вузах России только возрастет — выпускники в рамках новой системы будут лучше подготовлены к решению реальных задач.

Минобрнауки также подчеркнуло, что работодатели высоко оценивают программы обучения в рамках новой системы высшего образования, сообщает ТАСС.

В 2024 году тему перехода на новую систему высшего образования в России освещал глава государства Владимир Путин. Он заверил, что в ходе этого процесса разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными бакалаврскими не будет — "никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы".

Пресловутая новая система будет двухуровневой, включая базовое высшее и специализированное высшее образование. Для получения базового высшего образования студенту придется учиться от четырех до шести лет, для магистратуры специализированного высшего образования — от одного года до трех лет. Предусмотрена и аспирантура.