Британцы высмеяли лысеющего денди Макрона на встрече со Стармером

Президент Франции Эмманюэль Макрон под занавес своего официального визита в Великобританию появился на людях при полном параде — в классическом костюме-тройке. Однако внешний вид политика вызвал насмешки у британцев.

Как пишет Daily Mail, жилет как элемент костюма Макрона в столь жаркий день выглядел весьма странно. Неудивительно, что британский премьер-министр Кир Стармер предпочел обойтись без этого предмета гардебора.

Высмеяли Макрона и за его прическу: он зачесал волосы на левую сторону — предположительно, в попытке скрыть свои залысины. Злые британские языки утверждают, что клок волос политику выдернула его недовольная супруга Брижит.

Многие обратили внимание на то, что Эмманюэль Макрон часто вертит головой, подставляя объективам фотоаппаратов и видеокамер свой профиль, чтобы похвастаться бакенбардами.

Ранее политический обозреватель Parisien Оливье Бомон рассказал, что Макрон питает особое пристрастие к парфюму Dior, используя его буквально "в промышленных масштабах". Пикантность заключается в том, что даже когда сам Макрон в отъезде, его супруга Брижит продолжает пользоваться тем же одеколоном, чтобы обозначить присутствие президентской четы в Елисейском дворце.

Доставалось за внешность и супруге французского лидера. Жаир Болсонару, будучи президентом Бразилии, высмеял внешность Брижит Макрон и попросил ее "не унижать мужика". Ему вторил глава бразильского Минэкономики Паулу Гедес, заявив, что первая леди Франции "на самом деле безобразна".