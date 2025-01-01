Путин утвердил основы государственной языковой политики

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. Документ опубликован в пятницу, 11 июля.

Как подчеркивается в президентском указе, русский язык является национальным достоянием России и важным элементом культуры, объединяющим многонациональный народ страны и другие народы мира в единую культурно-цивилизационную общность русского мира.

Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка. Вместе с тем всем гражданам России гарантируется право использования их родного языка, если это не русский.

Также в число основ языковой госполитики включено противодействие попыткам "отмены" русской культуры, в том числе русской литературы, дискриминации российских СМИ и навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

В задачи государственной языковой политики включено сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке. Наряду с этим предусмотрено совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в России.

Указ, утверждающий основы российской языковой политики, вступает в силу со дня подписания — 11 июля 2025 года, уточняется на официальном портале правовой информации.

Ранее Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Он разрешает размещение вывесок, рекламы и указателей только на русском языке, а также воспрещает называть жилые комплексы и микрорайоны на иностранный манер.