Трамп пригрозил предпринять "кое-что" в отношении России и Украины

Президент США Дональд Трамп сделал новое интригующее заявление вскоре после того, как пообещал выступить в понедельник, 14 июля, с новостями относительно американской политики по конфликту на Украине.

Как заявил президент Соединенных Штатов в ответ на вопрос о реакции Вашингтона на новые удары России по Украине, он намеревается предпринять новые действия к России и Украине.

Уточнять, о чем именно идет речь, Дональд Трамп не стал, отметив лишь, что "вы скоро увидите кое-что", сообщает РБК.

Ранее глава Госдепартамента Марко Рубио, пообщавшись с российскими политиками, заявил, что Соединенные Штаты услышали от России "новую концепцию" по Украине. При этом он отмечал, что пресловутое "нечто новое", прозвучавшее от российской стороны, "не гарантирует достижение мира".

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о неком новом плане по Украине, выразился словами Дональда Трампа: "Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов!".