Пятиэтажный жилой дом обрушился в населенном пункте Алешки Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в пятницу, 11 июля, глава региона Владимир Сальдо.

Как сообщил политик, под завалами остаются люди, их пытаются достать. Однако, рассказал ТАСС пресс-секретарь губернатора, украинские националисты мешают работе оперативных служб, атакуя их беспилотными летательными аппаратами.

ВСУ регулярно выбирают мишенями для своих атак гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. В Курской области украинские боевики ударили по городскому пляжу, жертвами стали четыре человека, включая пятилетнего мальчика.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу показали последствия атаки беспилотников ВСУ в Видном Московской области, предложив ему лично удостовериться, как киевский режим бьет по обычным жилым домам.