Минюст России обновил реестр иноагентов

Министерство юстиции России обнародовало в пятницу, 11 июля, обновленный реестр лиц и организаций, признанных иностранными агентами. В него добавили пятерых граждан и одну организацию.

Как уточняет ведомство, иноагентами признали журналистов Валерия Поташова* и Дарью Литвишко*, блогера Николая Росова*, активистов Павла Елизарова* и Раису Зубареву* (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), а также общественное движение "Наш выход"*.

Они распространяют фейки о российской власти и армии, а также выступают против специальной военной операции.

Актуальный реестр иностранных агентов опубликован на официальном сайте Министерства юстиции.

Ранее сообщалось, что в России признана нежелательной деятельность Йельского университета. Россиян предупредили, что обучение в этом заведении на платной основе может рассматриваться как финансирование нежелательной организации — это грозит административной и уголовной ответственностью.

* лица, признанные иностранными агентами и внесенные в соответствующий реестр