Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде

На острове Пхукет в Таиланде задержали гражданина России по обвинению в распространении наркотиков в составе организованной группы. Законодательство королевства предусматривает за такое преступление смертную казнь.

Как уточняет Telegram-канал SHOT, полиция Таиланда задержала 20-летнего россиянина Дмитрия Пупышева и двух его тайских подельников — 23-летнего Сиравита и 24-летнего Тханакрита.

У задержанных нашли наркотики растительного и синтетического происхождения. Медицинское освидетельствование показало, что и сами торговцы употребляют запрещенные вещества.

В Таиланде предусмотрена смертная казнь за распространение наркотиков, однако россиянин может отделаться 15-летним сроком в тюрьме и большим штрафом.

Ранее дебаты о смертной казни развернулись в России. В нашем государстве действует мораторий на эту меру наказания. Однако лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов попросил президента его отменить, предложив казнить террористов и их пособников, а также убийц детей.

Исследование ВЦИОМ показало: 49% респондентов считают, что казнь нужно разрешить и применять в России. Сохранить мораторий считают нужным 26%, полностью отменить высшую меру призывают 15%.