Вооруженные силы России ночью нанесли серию высокоточных ударов по военной инфраструктуре ВСУ в тыловых районах. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Черновцах, Луцке, Львове и Черкассах.

Громят врага и наши бойцы на передовой. Сокрушительные удары по позициям ВСУ наносит армейская авиация. Экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С обеспечивают надежное прикрытие бомбардировщикам. На земле ситуацию контролирует артиллерия. На кадрах контроля видно, как прицельными выстрелами расчеты буксируемых пушек "Гиацинт" накрыли пункт временной дислокации противника в селе Воскресенка.

Бесперебойную координацию действий различных подразделений поддерживают военные связисты. Обрывы линий ликвидируются в максимально короткие сроки, часто под постоянными обстрелами неприятеля.