Минобороны представило новых героев СВО.

Гвардии рядовой Жалиль Зайнутдинов, двигаясь по маршруту на заданные позиции, обнаружил вражеский FPV-дрон и увел автомобиль в лесополосу. Когда беспилотник приблизился, Жалиль метким огнем из стрелкового оружия поразил его. БПЛА потерял управление и упал в поле. Мужественные действия гвардии рядового Зайнутдинова предотвратили атаку ВСУ на наших военных.

Старший матрос Иван Хукаленко, обороняя один из населенных пунктов, под плотным обстрелом со стороны ВСУ заметил приближающийся беспилотник. Несмотря на угрозу жизни, Иван применил средства радио-электронной борьбы и посадил разведывательный дрон. Наши военные вычислили место старта вражеского БПЛА и нанесли серию ударов по месту расположения украинских боевиков.