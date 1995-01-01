Предводитель киевского режима Владимир Зеленский — либо безграмотная бестолочь, либо бессовестный лжец, причем один вариант не отменяет другого. Такое заявление сделало в пятницу, 11 июля, российское Министерство иностранных дел.

Ведомство прокомментировало заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что ему пришлось устроить Зеленскому ликбез — тот уверял, что прежде никогда не слышал о Волынской резне. В годы Второй мировой войны украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни — исторической области, охватывающей часть Украины и восточной Польши. Погибли около 100 тысяч человек.

В МИД России подчеркнули, что даже в советские годы сведения о Волынской резне тайной не были, а Зеленский и вовсе закончил Криворожский лицей №95 в 1995 году — это означает, что историю ХХ века он изучал на Украине после распада СССР.

Анджей Дуда, отметило российское ведомство в своем Telegram-канале, поневоле выдал, кого Зеленский винит, когда ссылается на незнание о зверствах бандеровцев. Судя по утверждениям главы киевского режима, в его искаженной картине мира виновата система школьного образования.

Ранее сообщалось, что Зеленский поспешил поздравить Кароля Навроцкого с избранием на должность президента Польши. Однако в ответ получил напоминание о Волынской резне. Навроцкий во время предвыборной кампании не раз акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни.

До того в Варшаве звучали предложения шантажировать Украину военной помощью, чтобы заставить решить вопрос эксгумации жертв Волынской резни. Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш предупреждал, что Варшава не допустит вступления Киева в Евросоюз, пока на Украине не удовлетворят требования Польши.