Путин велел создать "детскую карту" для покупки книг

Российский лидер Владимир Путин запросил предложений по созданию программы "Детская книжная карта", адресованной семьям с детьми в возрасте от 3 до 6 лет. Об этом сообщает в пятницу, 11 июля, пресс-служба Кремля.

Поручение главы государства адресовано федеральному кабмину наряду с Советом по русскому языку и Российским книжным союзом. Им предписывается рассмотреть вопросы реализации с 2026 года программы, предусматривающей использование "детской книжной карты".

Установить номинал карты предлагается в размере 3 тысяч рублей. Детские книги, на которые можно будет тратить эти деньги, будут отбирать при помощи специального механизма — его и надлежит разработать кабмину, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее в России расширили направления использования материнского капитала — его можно использовать для оплаты детского сада, частной школы или продленки, дополнительного образования, репетитора или курсов, учебы в вузе, а также жилья на время учебы.

Тем временем в Общественной палате предложили дополнительный набор мер поддержки, адресатами которых должны стать семьи с двумя и более детьми. В частности, предлагается ввести льготные кредиты на покупку машины отечественного производства для всех многодетных.