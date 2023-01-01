Путин изменил правила ношения военной формы

Президент России и Верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, для высших офицеров вооруженных сил и Росгвардии теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов.

В комплекте полевого обмундирования российских военных предусмотрят рубашки с камуфлированной расцветкой. Такой же элемент формы добавят в комплекты для женщин-военных, курсантов или военных, служащих при образовательных учреждениях.

Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск предусмотрена дополнительная парадно-выходная черная тужурка с золотым шитьем на воротнике и погонах.

В 2023 году Министерство обороны России сообщало, что разрабатывает образцы военной формы нового поколения, при этом учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Те, кому довелось ознакомиться с этой разработкой, отмечали улучшенное качество тканей, швов и утеплителей.

Также сообщалось, что российские бойцы в зоне СВО используют размывающие силуэт "костюмы-невидимки". Они предназначены для маскировки военнослужащих от тепловизоров противника. В частности, группа бойцов ВС России на харьковском направлении была одета в такое обмундирование.