Россиян предупредили о грядущем пике заболеваемости энтеровирусом

Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями в России начался раньше обычного, а пик заболеваемости прогнозируется в июле-августе. Об этом в пятницу, 11 июля, предупредили в Роспотребнадзоре.

Ведомство поручило своим территориальным органам усилить контроль за организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении энтеровирусов.

В частности, особое внимание в этом отношении предписывается уделять дошкольным и летним оздоровительным организациям, сообщает "Интерфакс".

Ранее эксперты успокоили россиян в отношении лиссавируса австралийских летучих мышей. Нашей стране распространение этой инфекции не грозит, поскольку от человека к человеку она не передается — заразиться можно только от разновидности летучих мышей, которая не водится в наших краях.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что наша страна готова бороться с биологическими угрозами и инфекциями — это вопрос приобрел особую остроту, в том числе из-за нестабильности в мире. Россия также готова оказывать помощь другим государствам в этой сфере.