Украина получила "политические сигналы высочайшего уровня" от США — они возобновили поставки вооружений украинской армии. С таким заявлением выступил в пятницу, 11 июля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

В своих соцсетях Зеленский объявил, что он "говорил с военными" и "по всем докладам поставки возобновлены". Детали он не раскрыл, но заверил, что "есть хорошие договоренности уже, ожидаем еще договоренностей".

При этом приоритетом он назвал "защиту неба" и поставки компонентов системы противовоздушной обороны (ПВО).

Заявление Зеленского прозвучало вскоре после удара украинских националистов по жилому пятиэтажному дому в Алешках Херсонской области. Под завалами остались люди, но вызволить их ВСУ не дают, атакуя беспилотниками место происшествия и мешая приблизиться спасателям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что поставщики оружия киевскому режиму спонсируют "террористическое отребье на Банковой" и становятся соучастниками убийств мирных граждан.

Первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа назвал действия ВСУ в Алешках бесчеловечными преступлениями, подчеркнув, что подобное зверство со стороны украинских боевиков наблюдается каждый день, сообщает РИА Новости.