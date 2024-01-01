Россия сохранит доплаты бюджетникам в Абхазии

Россия продолжит софинансирование зарплат работников бюджетной сферы в Абхазии в 2026 году. Это подтвердил в пятницу, 11 июля, первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко.

Как уточнил политик, на эти цели в российском бюджете предусмотрено более 5 миллиардов рублей. Эти средства идут "и на софинансирование заработных плат, ну и в общем на все остальное наше партнерство".

Сергей Кириенко рассказал, что будет продолжена и программа льготного кредитования для жителей Абхазии. Также Россия продолжает помогать медицинским учреждениям республики, не только предоставляя оборудование, но и направляя российских медиков в помощь абхазским коллегам, сообщает "Интерфакс".

Россия осенью 2024 года временно прекращала все социальные выплаты в Абхазии, за исключением пенсий. Исполняющий обязанности главы абхазского кабмина Валерий Бганба попросил российские власти возобновить социальные выплаты и разморозить софинансирование заработных плат — без помощи Москвы в республике закрылись школы и детсады, бюджетники остались без денег.

При этом абхазские власти заверяют, что республика остается надежным партнером для России — так Министерство туризма Абхазии отреагировало на заявление главы местного Фонда кино о том, что экономные туристы из России угрожают экономической безопасности Абхазии. Официальный Сухум открестился от этих высказываний, подчеркнув, что российские туроператоры вносят существенный вклад в экономику Абхазии.