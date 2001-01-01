Полиция задержала водителя, который сбил пешеходов на Бережковской набережной

Правоохранители задержали водителя, который сбил пешеходов на Бережковской набережной. Прокуратура Москвы сообщила, что в салоне автомобиля находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.

Врачи оказывают пятерым пострадавшим пешеходам помощь. Среди них двое детей — восьми и десяти лет. Их доставили в клинику Рошаля. Троих взрослых, двое из которых в тяжелом состоянии, определили в Боткинскую и Первую Градскую больницы.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что водитель легковушки проехал на красный сигнал светофора, наехал на пешеходов и скрылся с места ДТП.