Зеленский заявил, что США возобновляют поставку оружия Украине

США возобновят поставки вооружений на Украину, заявил 12 июля в своем телеграм-канале Владимир Зеленский. По его словам, Киев получил подтверждающие сигналы от Америки и лидеров Европы.

Зеленский добавил, что сейчас Украина работает с западными партнерами над новой поставкой оружия. Одним из ключевых приоритетов он назвал ПВО.

Трамп может выделить около 300 миллионов долларов на закупку оружия для Украины, сообщил Reuters 11 июля. Туда могут войти ракеты для ПВО Patriot и наступательные снаряды средней дальности. Но окончательный вариант должны согласовать в ближайшие дни.

Ранее США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине под предлогом "стандартной проверки" Пентагоном военной техники.