Боевое слаживание в условиях, приближенных к фронтовым. На полигонах в тыловых районах проходят подготовку военнослужащие-контрактники.

Обучение ведут инструкторы, которые получили боевой опыт в зоне проведения СВО. Навыки отрабатывают в специально оборудованных для этого опорных пунктах - они имитируют укрепрайоны врага на передовой.

Здесь же - так называемая психологическая полоса. В дыму, под постоянными обстрелами и взрывами бойцы должны идти вперед, сохраняя взаимодействие в группе и не теряя контроль над ситуацией.