Те, кто поставляет оружие киевским террористам, становятся соучастниками убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры. Они знают факты и продолжают спонсировать украинских радикалов. Так в российском МИДе прокомментировали варварский удар ВСУ по городу Алешки в Херсонской области.

Вечером в пятницу ВСУ атаковали авиабомбами жилой квартал. Два снаряда попали в пятиэтажный дом. Здание обрушилось. Спасатели не могли попасть на место трагедии - приблизиться им не давали вражеские беспилотники. FPV-дроны и аппараты-разведчики зависли над территорией.

По данным местных властей, под завалами могут находиться десятки людей.