Лавров заявил о боевом братстве России и КНДР

Сергей Лавров прибыл в КНДР. Это вторая остановка главы российского МИДа в рамках рабочей поездки по странам Азии.

После торжественной церемонии в аэропорту, где высокого гостя приветствовала рота почетного караула, Лавров отправился в город Вонсан - там его встретила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. В ходе переговоров она подчеркнула, что отношения между двумя государствами поднялись на уровень нерушимого сотрудничества.

Глава нашего МИДа, в свою очередь, отметил, что участие военных КНДР в освобождении Курской области подтверждает боевое братство Москвы и Пхеньяна.