Опубликован предварительный отчет о причинах крушения пассажирского "Боинга" в Ахмадабаде

Бюро расследований авиапроисшествий Индии опубликовало предварительный отчет о причинах крушения пассажирского "Боинга" в Ахмадабаде 12 июня.

По данным экспертов, катастрофе предшествовала остановка подачи топлива в двигатели. Почти сразу после взлета тумблеры были переведены из рабочего режима в положение "отключено". Согласно аудиозаписи из кабины, пилоты это заметили и стали выяснять причину. Они успели уведомить диспетчеров. Через несколько секунд двигатели вновь были запущены, но уже потеряли тягу.

Самолет стал снижаться и рухнул на жилой квартал. Погибли 275 человек - практически все, кто был был на борту - и 34 человека на земле. Выжил один пассажир.