Ливни с градом прогнозируют синоптики в регионах Сибири и Дальнего Востока

Ливни с градом прогнозируют синоптики на этих выходных в регионах Сибири и Дальнего Востока. Шквалистый ветер принесет грозы.

В Забайкалье, где уже несколько дней идут сильные дожди, мощный паводок смыл мост через реку, одно из сел отрезано от районного центра. Переправа была временной - капитальное строение здесь сгорело во время лесных пожаров.

Из берегов выходит река Чита, уровень воды в ней поднялся почти до 280 сантиметров. Затоплено несколько дачных поселков. Разлив контролируют с воздуха - спасатели оценивают движение потока и прогнозируют развитие ситуации. На случай ухудшения обстановки власти подготовили пункты временного размещения.