На полотне размером в 1600 квадратных метров обнаружить скол в несколько миллиметров – все равно что иголку в стоге сена. Реставраторы центра имени Грабаря обследуют холст панорамы шаг за шагом и с ювелирной точностью восстанавливают картину. Тонировка - это завершающий и, как говорят художник, самый приятный этап. Перед этим удаляют загрязнения, потеки, ржавчину, снимают старый лак, заделывают проколы и порывы. И обязательно укрепляют потрескавшиеся места. Используют мед и осетровый клей. Его получают из плавательных пузырей рыб. Субстанция прозрачная и легкорастворимая.

"Мёд - пластификатор и клей, он не хрупкий, пластичный, потому что холст у нас движется. Мы укрепляем, расслоения, деформации, в боковом свете они хорошо видны", - объясняет Акбермет Тезекбаева, художник-реставратор центра имени Грабаря.

Панораму создали к 50-летию окончания героической обороны Севастополя. Работу выполнил один из лучших баталистов России - Франц Рубо. Музей открыл свои двери в 1905 году. Первые посетители - ветераны Крымской войны - признавались: точность воспроизведенных событий тронула их до глубины души.

14 метров в высоту и 115 метров по окружности. И это не считая предметного плана. Композиция показывает разные этапы штурма города: от событий в тыловой части до рукопашной схватки с французами на батарее Жерве. Масштабы и детализация поражают. Здесь изображены 4000 персонажей, в том числе реальные участники обороны: одна из первых военных сестер милосердия Даша Севастопольская, матрос Петр Кошка. Тот, которому и доброе слово приятно. И, конечно, адмирал Павел Степанович Нахимов.

Во время Великой Отечественной из-за обстрела в здании начался пожар. Картину пришлось резать на части и выносить. Фрагменты эвакуировали на последнем корабле, который уходил из осажденного города. Спасли две трети, но состояние полотна не позволило его отреставрировать. В итоге советские художники сделали копию на основе сохранившихся частей и фотографий.

"Полотно воссоздано, и панорама была открыта 16 октября 1954 года к столетию первой обороны Севастополя. Такой масштабной реставрации за эти годы, за более чем 70 лет не проводилось, были и протечки старой крыши, и деформация полотна происходила, и пылевые какие-то отложения", - рассказывает Анна Стрижак, главный хранитель Музея обороны Севастополя.

Работы над полотном планируют завершить к концу следующего года. Само здание уже отреставрировали. Сотрудники сейчас готовят новую выставку.

"Тематика экспозиции будет заключаться в истории Севастополя - от даты его основания до сегодняшнего дня, включая события русской весны и события специальной военной операции", - уточнил Михаил Смородкин, директор Музея обороны Севастополя.

Еще одно новшество - эксплуатируемая кровля. Раньше в качестве посетителя на крышу здания панорамы поднимался только император Николай II. Теперь увидеть город-герой как на ладони сможет каждый.