Свои сегодня - в окопах Грушевского и Новохатского. Оба села российские войска взяли штурмом. Готовились долго. Вели разведку. Выясняли, как устроены позиции ВСУ. Нарисовали точную схему. Построили макет. И день за днем проходили эту полосу двойками, пролетали беспилотниками. И когда в буквальном смысле каждый шаг и каждое движение было отточено до автоматизма, начали атаку. В итоге эти позиции националистов теперь за группировкой "Восток". А штурмовики, не давая убегающему в панике противнику опомниться, пошли на прорыв еще в трех соседних деревнях - Полтавке, Попов Яре и Мирном.

Окраины уже заняты. По сообщениям наступающих подразделений, бандеровцы сопротивляются слабо. И начали отходить в сторону своего главного укрепрайона - Константиновки. Но проблема для ВСУ в том, что и сама Константиновка сегодня - под непрерывным огнем российских батарей. Гарнизон от тылов практически отрезан. Националисты, среди которых много наемников, оказались в 16-километровом котле. Причем он простреливается из угла в угол. А время подлета наших ударных беспилотников - всего минут 10. Проще говоря, Константиновка и окрестности сейчас - это такая мышеловка, из которой с боем точно не выйти.

В Запорожской области, российские войска взяли под контроль Каменское. Спасаясь от наших штурмовиков, целое отделение ВСУ убегает в развалины и прячется в блиндаже. В панике даже не успели закрыть вход. В проем влетает дрон. Подрыв. Под завалами остались все, кто находился внутри.