Собянин поздравил сотрудников транспортного комплекса Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов транспортного комплекса столицы.

"Московский транспорт - это профессионализм. Ежедневно больше 200 тысяч специалистов обеспечивают комфортные, быстрые и безопасные поездки миллионов москвичей и гостей столицы", - написал глава города в телеграме.

Как напомнил Собянин, за последние 15 лет был сформирован новый рельсовый каркас столицы, обновлен подвижной состав метро и наземного городского транспорта, были запущены единственные в мире круглогодичные маршруты электросудо.

Также мэр отметил, что московский транспорт - это смелые решения, передовые технологии, драйвер развития города, постоянное движение вперед. А еще - любовь к родной столице.

Собянин поблагодарил тех, кто сегодня отмечает праздник, за добросовестный труд и "огромный вклад в создание лучшего города Земли", пожелав благополучия, здоровья и новых успехов.