Россия и КНДР считают опасными попытки создания инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил Сергей Лавров в Вонсане по итогам переговоров с главой МИД республики Цой Сон Хи.

Состоялся второй раунд стратегического диалога между странами. Москва призывает к созданию надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности для всех государств. На встрече особое внимание уделили ситуации вокруг Украины. Министры подтвердили однозначную поддержку всех целей СВО. Сергей Лавров выразил большую признательность за вклад военнослужащих Корейской народной армии, которые помогли в освобождении Курской области.

"Мы искренне признательны руководству Корейской Народно-Демократической Республики, всем военнослужащим, солдатам, офицерам, которые продемонстрировали великолепную боевую подготовку и внесли очень важный вклад в справедливое дело освобождения русских территорий", - сказал министр.