Более 5 млрд рублей выделит Россия в 2026 году на реализацию совместных проектов с Абхазией

Более 5 миллиардов рублей выделит Россия в 2026 году на реализацию совместных проектов с Абхазией. Об этом по итогам рабочей поездки в республику заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Москва активно помогает Сухуму в развитии разных сфер - энергетики, медицины, туризма, культуры. Одним из свежих примеров двустороннего взаимодействия стало торжественное открытие государственной картинной галереи Абхазии. Ремонт здания крупнейшей в республики экспозиции картин местных художников выполнили российские строители. Специалисты из нашей страны также помогли спасти полотна мастеров, которые сильно пострадали после крупного пожара в хранилище музея. В планах и другие совместные проекты.