Собянин анонсировал реставрацию усадьбы Грачевка

Сергей Собянин сообщил, что главная достопримечательность района Ховрино, усадьба Грачевка, будет отреставрирована.

"В конце XIX века по заказу купца Митрофана Грачёва были построены изысканный главный дом, двухэтажный северный служебный корпус, каретный сарай и конюшня. Особняк в стиле французского ренессанса создал Лев Кекушев", - рассказал мэр в посте в телеграме.

По словам главы города, главный дом усадьбы богато украшен львами на мраморной лестнице, статуями-кариатидами, вазонами, изысканной лепниной, он напоминает застывшую морскую волну. В интерьерах же сохранились бронзовые люстры и настенные бра, камины с мраморными порталами и зеркалами.

"Грачевка была популярным местом отдыха творческих людей. В ней гостили писатели Алексей Толстой и Владимир Гиляровский, композиторы Петр Чайковский и Александр Скрябин, поэт Валерий Брюсов и художник Кирилл Лемох", - добавил Собянин.

В состав Москвы Ховрино вошло более шести десятилетий назад. Усадьба и участок тоже находятся в собственности столицы. К разработке проекта реставрации приступят уже в этом году.