Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности для иноагентов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на следующей неделе нижняя палата парламента рассмотрит законопроект, предлагающий внести изменения в регулирование деятельности иностранных агентов.

Речь идет о том, чтобы скорректировать условие о совершении иноагентом в течение года двух административных правонарушений для наступления уголовной ответственности.

Как уточнил спикер, до этого года осужденных по статье УК за уклонение от исполнения обязанностей иноагента не было. Требуется ужесточение.

Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение года, заменив его однократным нарушением.