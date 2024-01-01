Гладков рассказал, что Путин всегда спрашивает про белгородцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в интервью ТАСС, что Владимир Путин всегда задает вопрос о том, как защищают белгородцев и какая нужна помощь.

По словам губернатора, зачастую президент звонит сам.

"Плюс очные встречи, где идет уже комплексный доклад о социально-экономическом развитии региона, о текущей ситуации, в первую очередь оперативной", - уточнил глава региона.

Все решения, продолжил он, принимаются максимально быстро.

По словам Гладкова, из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области только в 2024 году поступило более 20 миллиардов рублей.