Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 12 июля был нанесен групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Уточняется, что цели удара находились во Львове, Харькове и Луцке. Кроме того, была атакована инфраструктура военного аэродрома.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР. Село взяли бойцы группировки "Запад". При этом с 5 по 11 июля наша армия нанесла поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.